Ancora bomber Kean, 17° gol stagionale. La Fiorentina sfiora il trionfo

17 gol in campionato in 28 partite disputate, 22 in maglia viola considerando anche la Conference League e la Coppa Italia e 25 in totale in stagione aggiungendo anche i tre centri realizzati in Nazionale. Questi i numeri straordinari del centravanti di Vercelli che da agosto si è preso la Fiorentina e la sta trascinando verso una qualificazione alle prossime coppe europee. Oggi quindi, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è lui il re della Fiorentina, domani invece? Domani, ovvero in vista della prossima stagione, la Fiorentina è intenzionata a trattenere Moise Kean nonostante quella clausola da 52 milioni esercitabile nei primi 15 giorni di luglio faccia effettivamente paura.

Oltre all'ex Juventus ieri a San Siro, finchè è stato in campo, si è visto anche un grande Gudmundsson. L'islandese ha interpretato in modo libero il ruolo di seconda punta venendo a prendersi il pallone a centrocampo e cucendo il gioco tra la mediana e l'attacco.