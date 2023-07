AMRABAT, Situazione non ideale, Italiano dovrà gestirlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino questa mattina analizza la situazione di Sofyan Amrabat. Nonostante i tentativi fatti per risolvere la questione in tempo per evitare al centrocampista marocchino di doversi presentare al Viola Park, il marocchino ieri si ha raggiunto la squadra presso il centro sportivo. Una volta arrivato Amrabat ha preso parte alla seduta di allenamento ma seguendo un programma diverso da quello dei compagni. Ovviamente non è una situazione ideale, considerando che l'ex Hellas Verona non vede l'ora di andarsene.

Toccherà a Vincenzo Italiano gestirla come ha fatto nei mesi dopo il Mondiale. Ad oggi sul tavolo della Fiorentina non è arrivata alcuna proposta concreta. Certo, immaginare un Amrabat ancora in viola resta molto difficile, ma l’ipotesi non si può escludere a priori.