AMRABAT, Priorità alla Premier ma occhio a Turchia e Atletico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sofyan Amrabat è pronto a tornare a Firenze dopo i mesi passati al Manchester United e il termine dei permessi speciali che lo hanno spinto ad allungare le ferie in attesa di potenziali offerte che ancora non sono arrivate dalle parti del Viola Park.

Secondo La Gazzetta dello Sport il suo sogno è quello di tornare in Premier League il prima possibile, ma ha richieste anche in Turchia e in Spagna, con l'Atletico Madrid che sarebbe dato sulle sue tracce. I prossimi giorni dovrebbe tornare a lavorare con il resto della rosa di Palladino, ma la sensazione è che sia solo un passaggio prima della prossima tappa della sua carriera.