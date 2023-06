AMRABAT, Per lasciarlo andare servono trenta milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla possibile cessione di Sofyan Amrabat. Intorno alla sua uscita gira una parte rilevante del mercato in casa Fiorentina dato che il presidente Rocco Commisso, per lasciar andare il marocchino vuole 30 milioni. "Amrabat parte per trenta milioni: solo che per ora nessuno si è presentato alla porta della Fiorentina con l’idea di soddisfare domanda e cifra".

La meta preferita del giocatore è sicuramente il Barcellona, ma il club blaugrana non è disposta a pagare la cifra richiesta dal club gigliato. Altre squadre interessante sono Atletico Madrid, per rimanere in Spagna, oppure il Liverpool, in Inghilterra. Tante sono le richieste di informazioni per il centrocampista viola ma nessuna offerta concreta, o che soddisfi le richieste, per portarlo lontano da Firenze. In Spagna sono comunque convinti che alla fine il marocchino andrà all'Atletico Madrid e a Commisso andrebbe più che bene dato che la cessione ci dev'essere, meglio ancora all'estero.

La Fiorentina adesso aspetta un passo decisivo anche di Amrabat in modo che si avvicini alla cessione per poi rinforzare subito la squadra di Italiano con un paio di innesti.