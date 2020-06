ALLENAMENTI, Si alza il ritmo. Oggi nuovi tamponi

Il Corriere dello Sport sottolinea come ieri, dopo due giorni di riposo concessi da Iachini, la Fiorentina abbia cominciato il suo percorso di allenamenti in vista della partita contro il Brescia. Da qui in avanti ogni seduta avrà mirate finalità di lavoro tecnico-tattico: movimenti di attacco e difesa da cominciare a mandare a memoria, contromisure sulle palle inattive e soprattutto la scelta dei primi undici titolare. Per questo ora il ritmo aumenta, pur rimanendo ad una seduta il giorno: oggi, domani e sabato di mattina, venerdì e domenica (per la rifinitura) al pomeriggio. Infine, nota sui tamponi: tutti negativi quelli eseguiti sabato scorso, oggi altro giro.