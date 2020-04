ALLENAMENTI, Date: si va verso il 4 maggio. E la A...

La Gazzetta dello Sport registra l’ottimismo del calcio europeo ed italiano nel tornare a giocare e terminare l’attuale stagione. E ipotizza quelle che al momento sono le date più probabili quantomeno per la ripresa degli allenamenti. Il 4 maggio le squadre potrebbero tornare ad allenarsi ai centri sportivi, mentre per il campionato avanza tre opzioni. Ripartendo il 24, il 31 maggio o il 7 giugno servirebbero sei settimane e mezzo (13 turni) per completare la serie A. Si finirebbe fra l’inizio o la metà di luglio.