AGUDELO, Talento e ruolo tutti da scoprire

Una delle cose da riscoprire quando il calcio italiano ripartirà, scrive oggi il Corriere dello Sport, si chiama Kevin Agudelo, o meglio Toto. Un colpo in ottica futura da parte di Pradè, che ha visto nel colombiano un giocatore che a centrocampo potrà fare la differenza in prospettiva. Finora nel Genoa ha giocato in propensione offensiva, sia da mezzala che da esterno, ma la Fiorentina mira a crearne un regista dai piedi buoni e dalla visione di gioco superiore. Serviranno pazienza e molte prove per vedere se la viola ha in casa il nuovo Pizarro.