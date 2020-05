AG. RUGANI, Castrovilli mi incuriosisce: ecco perché

Davide Torchia, agente fra gli altri di Daniele Rugani, ha parlato dei giovani italiani indicando i quattro più forti: "Tonali, Orsolini, Chiesa, Castrovilli... Chiesa è già conosciutissimo, non ne parliamo neanche. Tonali ha fatto benissimo nell’ultimo anno e mezzo e ha lottato molto. Bravo anche Orsolini che in Mihajlovic ha trovato un tecnico pronto a dargli fiducia, però diciamo che ha lo “svantaggio” del ruolo: in proporzione per un attaccante è tutto più difficile rispetto alla concorrenza straniera. Insomma: dico che Castrovilli è quello che mi incuriosisce di più. Mi piace anche come parla: il modo in cui vive il calcio".