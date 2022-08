AG. DRAGO, La Fiorentina chiede molti soldi. Spezia..

Mariusz Kulesza, procuratore di Bartłomiej Dragowski, ha parlato a Sportowefakty.pl del suo assistito: “Un trasferimento in Inghilterra adesso è impossibile, perché Dragowski non ha raggiunto il 30% di presenze in stagione, necessarie per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra. Un club di Premier (il Bournemouth, ndr) aveva anche presentato il ricorso, ma niente. Espanyol? C’è stato un contatto ma non se n’è fatto di niente, la Fiorentina vuole tanti soldi dalla cessione di Bart. Celta Vigo? Invenzione mediatica. Spezia? Vogliamo sia una scelta deliberata: il club deve dare a Dragowski l’opportunità di migliorare ulteriormente. Presto conosceremo l’esito di questa ipotesi”.