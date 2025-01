ADLI, A Roma il suo 1° rosso in Italia. 5° per Palladino

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto su quelle che sono le squalifiche che riguarderanno Adli e Palladino per la gara di domenica con il Genoa: quella comminata al mediano stata data a seguito di un comportamento non regolamentare e di proteste nei confronti degli ufficiali di gara - per il classe 2000 si tratta della seconda espulsione in carriera, la prima da quando gioca in Italia - mentre l’allenatore, che a sua volta è stato spedito negli spogliatoi dopo due cartellini gialli, è stato punito per motivi ancora non chiari.

Per Palladino quella arrivata all’Olimpico è stata la quinta espulsione da quando allena in Serie A, la seconda in cui è incappato in viola (la prima era arrivata alla 7ª giornata con il Milan).