AD GENOA, Gudmundsson ci ha comunicato che vuole la Fiorentina

FirenzeViola.it

Nelle pagine odierne de "Il Secolo XIX", è apparsa un'intervista all'Ad del Genoa Andres Blazquez che si è espresso così sulla questione legata ad Albert Gudmundsson:

"Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto. Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all'altezza e quindi non possiamo privarci di Albert. La Fiorentina gli ha offerto quasi il doppio dell'ingaggio, noi gli abbiamo offerto un aumento ma ci ha fatto sapere che vorrebbe andare. Però non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici; è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi. In questi giorni è fermo per un problema muscolare, oggi non si è allenato per la febbre".