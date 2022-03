ACF FEMM, Oggi punti salvezza in casa della Samp

La Fiorentina Femminile va in cerca di una vittoria salvezza a casa dell’ex Antonio Cincotta. Come sottolinea stamani Il Corriere Fiorentino, all’ora di pranzo, le ragazze di Patrizia Panico, quartultime in classifica con 15 punti, scenderanno in campo al «Garrone» di Bogliasco per giocarsi una fetta di salvezza, mentre le concorrenti dell’Empoli Ladies (15 punti) e del Napoli Femminile terzultimo (14 punti) giocheranno rispettivamente in casa del Verona e del Milan. Tre squadre in due punti: una delle tre, alla fine del campionato, scenderà in serie B. Per questo, dopo aver collezionato 3 punti nelle ultime 5 partite, la Fiorentina va in cerca di una vittoria che le manca dal 4 dicembre scorso. Ma non sarà facile contro la Sampdoria dell’ex Cincotta che, al momento, con 22 punti, è sesta in classifica.