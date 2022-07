ACF, Da oggi debutta il nuovo logo. Le maglie...

Come riportato dal Corriere dello Sport sarà un 1 luglio non banale nella storia della Fiorentina, perché oggi è il giorno in cui il logo in uso da trent’anni esatti si fa da parte per lasciare spazio a quello che è stato presentato lo scorso 25 marzo, frutto ovviamente del nuovo modo di concepire l'identità viola. Girato il mese sul calendario, cambiato lo stemma che accompagnerà qualsiasi attività della Fiorentina in campo e fuori dal campo, in una versione che prova a miscelare passato e presente/futuro negli elementi grafici: intanto, il marchio non è più contenuto nel rombo allungato, ma ha come cornice un quadrato ruotato di quarantacinque gradi in cui spiccheranno il giglio di colore rosso (simbolo di Firenze), che somiglia moltissimo a quello portato sul petto dalla Fiorentina vincitrice della Coppa delle Coppe 1961, e "Una V di colore viola a simboleggiare l'unione di tutti i viola", per usare le parole d’accompagnamento nel giorno dell’annuncio, peraltro con riscontri non positivi e contrari da parte del tifo che non condivideva e non condivide la scelta fatta. Il nuovo logo comparirà sulle maglie che saranno svelate la settimana prossima (viola, bianca, blu e probabilmente nera) e negli eventi che identificheranno la Fiorentina in Italia e nel mondo.