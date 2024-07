ABBONAMENTI, Domani il via. Prima volta senza Fiesole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"È l’amor che ci guida", questo lo slogan utilizzato dalla Fiorentina per lanciare la campagna abbonamenti 2024-2025. Una campagna che prenderà il via domani mattina alle ore 10:00. I dubbi rispetto alla scorsa stagione, quando vennero staccate 17.252 tessere, sono molti di più. La società gigliata non sa effettivamente il numero preciso dei posti a sedere che avrà il Franchi, se 24.000 come detto qualche mese fa dal Comune, o meno molti meno in virtù della necessità di lasciare libere delle zone cuscinetto. Oltre alla Curva Fiesole, il cui parterre è già stato demolito dalle gru, gli altri settori in cui non sarà possibile rinnovare la propria tessera sono quelli di tribuna laterale A, tribuna esterna A e metà Maratona.

Quattro sono le fasi con cui i gigliati hanno deciso di strutturare la campagna abbonamenti: La prima, di prelazione, è dedicata agli abbonati pro della scorsa stagione, la seconda e la terza agli abbonati easy e per quanti vogliono cambiare il posto all’interno del medesimo settore oltre alla quarta che riguarderà la classica vendita libera e chiuderà il 5 agosto. A cambiare sono anche i prezzi che vedono un rincaro del 10% in quasi tutti i settori ad eccezione di quelli di Tribuna Vip, Tribuna d’onore e Poltronissima dove è stato adottata invece una riduzione(QUI la lista dei prezzi). Confermate poi alcune tariffe vantaggiose riservate ai Fedelissimi (coloro, cioè, che hanno rinnovato ogni anno nelle ultime dieci stagioni il proprio abbonamento), agli Under-14, agli Under-25 e agli Over-70. Ogni tessera sarà valida per venti partite: tutte le gare casalinghe della Serie A e la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.