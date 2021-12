A. GIUDICE, Ecco la proposta di Commisso più giusta

Alessandro Giudice, manager e consulente aziendale, autore del libro “La finanza del gol” e per alcuni anni docente di Business Strategy alla Florence University off the Arts, ha commentato al Corriere Fiorentino le dieci proposte avanzate dalla Fiorentina per un calcio più sostenibile: “La proposta più rilevante è il divieto, per gli agenti, di rappresentare più parti di una trattativa. Capisco il procuratore che tutela il calciatore, ma perché deve essere pagato anche da chi vende e chi acquista? Non c’è un valore reale in più: quei soldi escono dal calcio e in questo momento gli imprenditori non possono permettersi di veder sparire parte della loro ricchezza nelle tasche di questi soggetti”.