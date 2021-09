777 PARTNERS, Sarà l'8ª proprietà americana in A

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone questa mattina un focus relativo alla nuova proprietà americana del Genoa (la 777 Partners) e in generale su come le realtà a stelle e strisce si stanno via via espandendo in Serie A e nel calcio italiano. L’Italia ha il suo appeal perché il calcio resta un fenomeno di massa che interessa 30 milioni di persone, e quindi nasconde potenzialità da sviluppare, e poi perché i prezzi delle transazioni possono essere convenienti. Con il Genoa le proprietà straniere saliranno a quota 8 in Serie A e addirittura a 15 nell’area professionistica. La netta prevalenza di capitali americani riflette un mutamento nella geografia delle operazioni societarie in campo sportivo, e calcistico in particolare: nel mercato a stelle e strisce c’è tanto cash a disposizione da spendere, al contrario la Cina sta ritirando i suoi investimenti esteri non strategici e sta fronteggiando una crisi enorme come quella del colosso immobiliare Evergrande.