6 partite in 20 giorni: la Fiorentina a Cagliari aspetta il tour de force

Per la Fiorentina quello che avrebbe dovuto essere un martedì con alle spalle il 33° turno di serie A ha ora le sembianze di un giorno di attesa, con la gara di Cagliari, insieme ad altre tre, riprogrammata per domani alle 18.30. Ne scrive il Corriere Fiorentino, raccontando le ultime 24 ore di casa viola così caotiche dopo il rinvio della sfida in Sardegna, nella trasferta più complicata logisticamente del campionato.

Dopo il caos che ha portato la squadra a tornare in un nuovo hotel dopo essere arrivati in aeroporto, la Fiorentina si troverà ora a dover affrontare 6 partite in 19-20 giorni, affrontando dopo il Cagliari l'Empoli, poi le due sfide col Betis, la Roma all'Olimpico e la trasferta di Venezia. I disagi hanno poi inevitabilmente colpito anche i tifosi: pur permanendo il divieto di trasferta per i supporter viola residenti nella provincia di Firenze, il Cagliari ha ufficializzato, per i possessori di tagliando non in grado di assistere alla sfida di domani, la possibilità di richiedere il rimborso.