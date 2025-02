RFV Zebi: "Il livello del calcio europeo è cresciuto, non calato. Ora si deve puntare sul talento"

Il dirigente sportivo, ex ds di Novara e Cesena, Moreno Zebi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Scanner", l'approfondimento settimanale a cura di Giulio Dini. Queste le sue parole: "La tendenza è confermata vista le ultime: adesso c'è la sempre più marcata ricerca del talento al di là della provenienza e del percorso. Io sono molto contento di questa nuova tendenza, credo sia la strada più sensata per fare il nostro lavoro in maniera costruttiva.



Secondo lei è dovuto ad una diminuzione del livello del calcio europeo?

Non credo che il nostro livello sia diminuito, ma cresciuto il livello generale. Molti hanno capito quanto è importante la ricerca del talento. Io sono ottimista perchè spero si sia capito che si deve lavorare sulla crescita del giocatore. Ad esempio, gli americani fino a qualche anno fa era impensabile fossero pronti per il cmpionato europeo. Adesso sì, ma questo non vuol dire che è abbassato il livello nostro, ma al contrario si è alzato quello estero. Oggi si deve esere molto meno ideologici nella ricerca del giocatore.

Quindi si è più coraggiosi?

Forse sì, ma qualcuno ha dimostrato che se un giocatore ha qualità e skills evidenti, può avere le carte in regola per giocare, anche a 18 anni. Meglio tardi che mai. Ovviamente va sempre costruito un contesto dove il talento possa crescere in maniera costruttiva.

