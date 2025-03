RFV Zazzaroni: "Confermerei Palladino, vi spiego perché. Colpani era discontinuo ma aveva colpi importanti che ora non vedo"

vedi letture

Ospite a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni per parlare dell'attualità viola a partire da Palladino: "Lo confermerei, i giovani possono anche sbagliare ma ad ora il bilancio non mi sembra negativo. Ha sbagliato alcune cose ma ha portato a casa risultati con le big. Ma se scegli un giovane devi dargli tempo altrimenti devono andare a casa i dirigenti che l'hanno scelto. Vedi Italiano a Bologna che ha migliorato certe cose. Ma come nelle aziende quando fai delle scelte poi le devi difendere".

Quanto conteranno le prossime partite? "Innanzitutto va pensato positivo, riflettere sulla permanenza anche se ti alza un trofeo? dopo tre finali perse non puoi mandarlo via. Poi per chi? Per uno col curriculum, cosa te ne fai del curriculum? Sarri per nuove ambizioni? Stimo Maurizio ma quando si prende una strada che non è sbagliata, con un giovane, va fatto crescere altrimenti Sarri lo potevano prendere lo scorso anno. Su Motta per esempio ero critico, messo al posto di uno che ha vinto tanto, ed ora? Con la Juventus e l'Inter per la Fiorentina sono vittorie importanti, poni le basi tecniche per quell'allenatore poi vai ad intervenire per migliorare ma non ha senso buttare tutto al mare. Si può fare, per carità, ma non c'è logica".

Che idea si è fatto della coreografia e della multa? "La multa ci sta, tanti hanno riso, la cosa era molto potente ma quello è tifo e può fare quello che vuole, però mi sembrava uno sfottone più che uno sfottò e per questo sono intervenuti con questa multa. Credo che i tifosi sarebbero contenti di pagarla".

Cosa pensa di Colpani? Io abito a Monza ed ho visto un giocatore sì discontinuo ma con colpi importanti. A Firenze non si sono visti, forse non è la sua dimensione o collocazione, non saprei. Ma lo stesso Gudmundsson ha avuto problemi. I giocatori sono umani, non so se Colpani può essere un giocatore per il futuro della Fiorentina, certto non è quello visto"

Che Fagioli ha trovato nell'intervista di ieri? "Fagioli si è tolto il peso che si è tolto anche Kean perché si sono liberati di questa idea di essere della Next Gen e giovanile. Allegri me ne parlava come un fenomeno che però non avevo ancora visto finché non è venuto a Firenze. Domenica il passaggio a Gudmundsson è stato fatto con una naturalezza che non è da tutti che per farlo si romperebbero un ginocchio. Inoltre i suoi errori li ha ammessi, parlando anche dei vuoti dei giocatori fuori dall'allenamento, ognuno li riempie in maniera diversa, lui il suo lo ha riempito in modo sbagliato. E' carino, intelligente e di livello e secondo me Firenze gli ha dato ciò che gli mancava e diventerà un giocatore di grande livello"