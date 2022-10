ZARA A RFV, Attaccanti viola pare giochino a calcetto

Furio Zara, noto giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di temi relativi a questioni legate alla Fiorentina: "Credo che Italiano non abbia ancora trovato l'equilibrio e faccia fatica a trovare un senso a questa squadra. E le prestazioni della Fiorentina fotografano questa realtà".

Cosa pensa della situazione di Jovic?

"Calma, torniamo a quando è arrivato a Firenze in estate. Quando il Madrid l'ha comprato aveva fatto delle stagioni molto buone, poi in Spagna si è annacquato nelle prestazioni, ma ha grandissime potenzialità. Ora deve decidere chi vuole diventare: se rimanere uno dei tanti o essere un giocatore di qualità. Io direi di insistere, credo che con lui si possa davvero provare ad avere pazienza per avere poi risultati e gol".

L'alternanza con Cabral può averlo svantaggiato?

"Sì poi ora è il periodo peggiore per infortunarsi, anche perché ce ne sono tanti di giocatori ko nelle varie squadre. Poi col Mondiale anziché forzare si preferisce fare un passo indietro. Quanto a Cabral, non ha le stesse potenzialità di Jovic ma ci si può comunque affidare a lui. In generale vedo una mancanza di equilibrio che va a penalizzare tutta la squadra. Gli attaccanti viola non hanno neanche tutto questo senso del gol, mi sembrano come i giocatori di calcetto che arrivano in porta e poi tornano indietro perché non se la sentono di tirare".

Kouame le sta piacendo?

"Kouame per forza di volontà e sacrificio è un valore aggiunto. Undici Kouame? Meglio undici giocatori con la sua voglia (ride, ndr). Possiamo considerarlo un ottimo colpo di mercato".

Serve una serie di vittorie consecutive per far tornare l'entusiasmo?

"Intanto storicamente la partita contro l'Inter è spartiacque. Quanto alla classifica, manca qualche punto ma vincendo ti metteresti nella posizione di guardare a quella finestra che è là in fondo. Senz'altro sarebbe un'ottima iniezione di fiducia per lo spirito. Poi questo è un campionato anomalo, col mondiale ce ne sono due in uno tipo matrioska".