Fiorentina, il CNB di Calamai: "Beltran ai saluti: meglio l'addio definitivo o un prestito?"

Luca Calamai nel sua rubrica "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così di un eventuale addio di Lucas Beltran in questa sessione di calciomercato. Queste le sue parole: "Un tema di mercato è sicuramente Beltran. Ormai è chiaro che il calciatore lascerà la Fiorentina e lo reputo anche giusto perché per il momento in maglia viola non ha trovato quella dimensione da giocatore importante che aveva ai tempi del River Plate.

Il grande dibattito è: dichiarare persa la sfida Beltran o cercare di conservarne la titolarità del cartellino, magari con una operazione in prestito. Sul piatto ci sarebbe l'opzione del Genoa, arriverà quindi il giorno in cui la Fiorentina dovrà vendere. Guarda caso i soldi che la Fiorentina chiede per Beltran sono quelli che servono per Sebastiano Esposito".