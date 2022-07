VITALE A RFV, Milenkovic? Non so se è da big. Inter...

L'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale è intervenuto a RadioFirenzeViola per commentare le principali vicende d'attualità del mondo Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Roma con Dybala? Secondo me se la gioca con Fiorentina e Lazio. Dipende quanto l'argentino giocherà ma penso che la squadra di Mourinho resti alla portata dei viola".

Come si concluderà l'effetto domino dei difensori?

"La Juventus prenderà Bremer mentre l'Inter andrà su Milenkovic, anche se prima dovrà fare delle uscite: a mio avviso il giro finale sarà questo. Il Napoli punterà invece su Kim".

E come vedrebbe Milenkovic all'Inter?

"A me spesso il serbo ha lasciato a desiderare... vedremo come si comporterà in un club importantissimo. Non so se è già pronto per una big però i giocatori sono questi... non c'è molta scelta".

Cosa ne pensa dell'epilogo della storia-Torreira?

"La Fiorentina ha fatto bene ad agire così: l'Arsenal non lo vuole più e 15 milioni non sono la sua cifra adeguata. Il problema della Fiorentina è che ha troppi giocatori. Deve mandar via qualcuno".