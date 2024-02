VIRGILI A RFV, Vi spiego perché Sarri conviene tra i top

FirenzeViola.it

Aurelio Virgili a Radio FirenzeViola

Aurelio Virgili, figlio dell'ex viola Giuseppe Virgili, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" del suo amico Maurizio Sarri: "Lui a Firenze? Tutto può accadere, le cose basta volerle. E bisogna volerle in due. Il fatto di dire che un allenatore voglia venire volentieri in viola è scontato... Certo è che con Maurizio si farebbe uno sforzo inferiore rispetto ad altri allenatori quotati. Una volta mi disse 'Se Barone fa fare la trattativa a me, la chiudo'. Poi, per carità, io spero che Italiano faccia bene, ma io da amico di Sarri ho avuto modo di approfondire le sue qualità professionali. E' competente, lavora. Non è un mago ma scommetto che alla Fiorentina potrebbe fare un capolavoro".

Quale potrebbe essere il primo ostacolo?

"Direi quello economico. Che non è poco. Ma, come dicevo prima, Sarri tra gli allenatori quotati sarebbe il più agevole perché non avrebbe l'aspetto dei soldi in cima ai suoi pensieri".