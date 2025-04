RFV Vicepresidente Cons. Comunale Pizzolo: "Champions League? Finché c'è la matematica doveroso sognare"

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze e grande tifoso gigliato Vincenzo Pizzolo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è polemica" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina tra campo e politica. Queste le sue parole a partire dalla vittoria della Fiorentina a Celje e dalla sua esperienza da tifoso in trasferta ieri sera in Slovenia: "Non sono ancora tornato da Celje. Sono ancora qui in Slovenia vicino Celje. Tra stasera e domani tornerò a Firenze. C'erano tanti tifosi viola e c'è stato un bel clima in città. Il tifo del Celje è stato molto caloroso ma anche durante il giorno è stata una bella festa. Celje è molto piccola ma accogliente. Poi siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante con tanti giocatori chiave lasciati a riposo".

Lei ci crede alla Champions League?

"Finché c'è la matematica è doveroso sognare. Poi fare tanti punti nelle ultime sette partite non sarà facile. Vedo meglio il Bologna dell'Atalanta. La corsa forse paradossalmente va fatta più sui bergamaschi. Adesso queste tre partite contro Parma, Cagliari e Empoli. Tre squadre che hanno un tipo di gioco che fa soffrire la Fiorentina. Se ne usciamo con 9 punti sognare è lecito. poi andremo a giocarci gli scontri diretti contro Bologna e Roma".

C'è un giocatore che le piace particolarmente? A De Gea diamo le chiavi della città?

"Bisogna andarci cauti. Io darei la cittadianza onoraria sia a lui che a Kean ma dobbiamo andarci cauti, senza farci prendere dall'entusiasmo perché Firenze è una città importante. A me sta sorprendendo molto Mandragora. In quest'ultimo periodo è cresciuto molto. Poi secondo me il nostro valore aggiunto è Dodo. Credo che insieme a Kean e De Gea sia imprescindibile. Poi c'è Fagioli anche se ieri da regista non mi ha convinto".

