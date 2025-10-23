Verso Rapid - Fiorentina, seguitela con noi su Radio FirenzeViola

Oggi alle 18:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

In vista di Rapid Vienna - Fiorentina prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 18:00 spazio a "Se fosse sempre domenica" condotto da Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto della partita con la radiocronaca del nostro inviato in Austria, Tommaso Loreto, e le voci dei protagonisti e i commenti dei nostri opinionisti.

