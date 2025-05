Troppa poca Viola per vincere, e Yeboah sfiora il vantaggio. Al 45' Venezia-Fiorentina è 0-0

Il primo tempo del Penzo si apre con il Venezia subito frizzante in contropiede, con un paio di ripartenze che potevano diventare velenose, mentre la Fiorentina ha messo dentro, nei primi minuti, giusto qualche cross (poco pericoloso). La squadra di Palladino porta avanti una manovra costantemente blanda, senza sussulti e senza mai alzare i giri del motore, con Beltran servito poco (e quando servito, spesso preda dei difensori avversari). È il copione che va avanti più o meno per tutto il primo tempo, in cui si segnala un'occasione ghiotta dei viola con Fagioli, che dopo il recupero di un pallone a ridosso dell'area si fa fermare da Radu.

Stesso discorso per un tiro da dentro l'area di Ndour negli ultimi scampoli della prima frazione, con l'ex PSG che scaglia un destro potente non troppo distante dalla porta dei lagunari. Ma è troppo poco per il vantaggio, la Fiorentina deve fare qualcosa in più se vuole cambiare lo scialbo 0-0 con cui va in archivio il primo tempo del Penzo, dopo che Yeboah ha anche graziato gli uomini di Palladino a un soffio dal duplice fischio.