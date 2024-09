VALDIFIORI A RFV, Empoli può competere con la Viola

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

L'ex centrocampista dell'Empoli Mirko Valdifiori, oggi alla Vis Pesaro, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio': "Empoli è stata la mia esperienza più lunga, lì in Toscana da ragazzo sono diventato uomo. In quella realtà ti rendi conto che a volte fare punti subito ti permette di proseguire sulle ali dell'entusiasmo e magari centrare la salvezza con qualche giornata d'anticipo, tanto più per una realtà con tanti giovani. Secondo me l'Empoli deve subito pensare a salvarsi, se poi dovesse farcela con un mese d'anticipo potrebbe pensare ad altro. Ma creare troppe aspettative per una squadra del genere può essere solo pericoloso. Vediamo a che punto sono a marzo. C'è un grande presidente (Corsi, ndr) che crea sempre l'ambiente giusto".

Come mai non lo si sente parlare in questi giorni Corsi secondo lei?

"Quando si gioca un derby c'è già discreta tensione, forse non vuole metterne ulteriore. I punti in questo tipo di partite valgono sempre doppio, a Empoli si sente tanto questo tipo di partita. Speriamo solo di vedere un bel match. Ma il presidente sa benissimo come muoversi".

Com'era vissuta questa partita quando era all'Empoli?

"Lì è sentito, ma penso anche a Firenze. Ricordo qualche vittoria o qualche pareggio al Franchi in cui c'era parecchia tensione, sentivo che i tifosi viola ci tengono a fare bene contro l'Empoli. Si parla di una realtà che da anni può competere con la Fiorentina. Io ricordo che a volte i tifosi venivano a vederci agli allenamenti nei giorni precedenti e ci caricavano".

Che idea si è fatto della Fiorentina?

"Ha cambiato tanto, dall'allenatore fino al modo di giocare. Non è automatico che la squadra risponda subito presente, poi ci sono giocatori importanti arrivati all'ultimo e questo può incidere. Ora c'è bisogno di fare punti ma la Fiorentina ha preso buoni giocatori. Cataldi, Bove... Tutti ottimi per il modo di giocare di Palladino".

Che centrocampo è quello della Fiorentina?

"Vedo caratteristiche adatte all'allenatore perché sanno fare gioco ma hanno anche dinamismo. Ci vuole quello che fa da raccordo o quello che trova spesso il gol: vedo parecchie soluzioni a disposizione".

Avrebbe visto bene Sarri a Firenze?

"Poteva essere un allenatore ideale per la piazza, ma così come lo era Italiano. Evidentemente la società ha ritenuto altro ma nel futuro mai dire mai... Non credo che la sua esperienza a Empoli possa incidere, secondo me aspetta una chiamata che possa coinvolgerlo in un progetto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO