VALCAREGGI A RFV, Tessmann come Colpani: va preso subito

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, operatore di mercato e agente, ha parlato nel corso di Palla al Centro in onda su Radio FirenzeViola, rilasciando queste dichiarazioni ripartendo da Tanner Tessmann: "Devono prenderlo! Le commissioni sono una torta che mangiano tra di loro, si organizzino! Un ds che ha un po' di agonismo, la fa questa operazione. È un'operazione non costosa per un calciatore da rendimento importante. Non vedo perché non si debba prendere. Alla fine rischiano di non prendere nessuno dei due, né lui né Tessmann. E se accade bisogna fare i conti con chi fa il mercato dei viola. Mi pare che Pradè abbia perso lo smalto di quado era alla Roma. Se non prende Tessmann è un problema. Un ds con esperienza, va e lo prende. Magari è una partita a poker e prova a risparmiare ancora qualcosa, ma in questa situazione devono fare come hanno fatto con Colpani, va preso perché i costi sono giusti e la qualità che portano questi giocatori è tanta".

