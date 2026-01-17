Tenerani: "Commisso una straordinaria occasione persa: vi spiego perchè"

Intervenuto su Radio FirenzeViola, Mario Tenerani ha voluto ricordare così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso oggi all'età di 76 anni. Queste le sue parole: "E' un film che inizia bene e finisce male. Io la vivo così. Secondo me Rocco Commisso è una straordinaria occasione persa perchè ci avevamo creduto invece purtroppo è finita così. Finisce così, in prims perchè il presidente ci ha lasciato, ed è la cosa più importante e brutta e poi perchè, quel 13 luglio del 2019, quando decollammo da Roma Fiumicino per Chicago eravamo più emozionati di lui perchè andavano negli Stati Uniti per raccontare, per le nostre testate, questo nuovo vento, questa nuova tempesta che si sarebbe abbattuta sulla Fiorentina. Era la storia di Rocco Commisso che era partito dall'Italia per andare in America e per poi tornare nel bel paese da uomo ricco. E' una straordinaria occasione persa perchè la Fiorentina aveva un presidente da un patrimonio di quasi 6 miliardi di dollari. A Firenze eppure erano passati uomini facoltosi, nessuno però così facoltoso come lui. Il film è finito male perchè lui se ne è andato. Poi scusate, ma non riesco ad essere ipocrita. E' stata una storia in cui ha fatto delle cose belle, e la più bella è il Viola Park. Nei suoi scontri più duri contro parte della stampa, della politica e dei tifosi io dissi che Commisso doveva sapere che era diventato immortale nella storia della Fiorentina e lo era diventato l'11 ottobre del 2023, all'inaugurazione del Viola Park. Questa è la cosa più bella che ha fatto, poi però non si può negare il rapporto conflittuale che ha avuto con la stampa e non credo sia stata solo colpa sua. Probabilmente tutte le parti erano in buona fede: lo era lui quando era duro, perchè aveva quel carattere schietto, diretto. Lo eravamo noi perchè facevamo il nostro lavoro. Alla fine però vai a tirare il filo della storia e pensi: ha fatto il Viola Park che è incredibile, ha messo più di 500 milioni nella Fiorentina, sono state ragggiunte tre finali, tutte perse alcune per sfortuna, tre anni su 7 sono andati male. Ecco perchè parlo di straordinaria cocasione persa perchè credo che Commisso non abbia capito Firenze così come noi non lo abbiamo capito. Per me resta un grandissima incompiuta, forse l'incompiuta più grande della storia viola".

