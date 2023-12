TELESE A RFV, Domani è carisma Roma contro gioco viola

FirenzeViola.it

Il giornalista Luca Telese è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola per parlare, in veste di tifoso giallorosso, di Roma-Fiorentina: "Il miglior ricordo è quello di gennaio 2023 con gol di Dybala. Lui e Lukaku due grandi interpreti? Vado controcorrente, la Roma ha un grande personaggio come allenatore ma non un grande gioco e i gol li fa con i lanci lunghi per loro. La Fiorenitna invece ha una personalità e un gioco, non darei nulla per scontato. A gioco è messa meglio la Fiorneitna. Mio figlio pensa che Mourinho sia finito ma giocando male la Roma ha fatto 6 vittorie rimettendosi in gioco"

Olimpico spesso sold out però: "Io sono ipnotizzato da Mourinho anche per come ha salvato Mancini in maniera preventiva, lui è la drammaturgia, l'epica... Il tema è: ad otto milioni all'anno può vincere ancora o conquistare la zona Champions? La squadra ora ce l'ha, Lukaku sta tenendo un gol di media a partita, anche se gioca male che cosa vuoi fare di più? Italiano invece ha gettato un seme che germoglierà, c'è un centrocampo che è una macchina da guerra, ha giovani interessanti. E' interessante se la Roma e il fascino del carisma riuscirà ad abbattere il gioco. E' un calabrone, non potrebbe volare ma lo fa. E' una squadra divertente via"

Obiettivo comune? "Il campionato non è scontato. La Juve gioca male ma poi viene aiutata, Inter e Milan sono lì come il giorno e la notte, il Napoli è la fortuna di Fiorentina e Roma perché sconta il dopo-scudetto. Prima è stato messo in mezzo Garcia poi ora c'è Mazzarri che è un po' arrugginito e il Napoli non ha il quarto posto assicurato. Se una delle due già da domani innesca una serie positiva e porta giù il Napoli che ha i suoi campioni in difficoltà, quest'ultimo può naufragare"

