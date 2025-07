Su Radio FirenzeViola la radiocronaca del match Fiorentina-Primavera

Questa sera alle 20:00 la Fiorentina scenderà in campo per la prima amichevole della preparazione estiva. Si tratterà di un match in famiglia in cui la formazione di Pioli affronterà allo stadio Curva Fiesole del Viola Park i ragazzi della Primavera di Daniele Galloppa. Su Radio FirenzeViola potrai seguire la sfida con la radiocronaca del nostro inviato al centro sportivo di Bagno a Ripoli Andrea Giannattasio. La diretta inizierà alle 18:00 con in studio Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi che vi terranno compagnia fino al calcio d'inizio del match con collegamenti dal Viola Park. Dalle 20:00 seguiremo la prima uscita stagionale della formazione di Pioli con la radiocronaca di Andrea Giannattasio e con Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli in studio. Al termine del match poi vi faremo ascoltare le voci di due protagonisti della sfida.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

