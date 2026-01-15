RFV Stovini sulla difesa della Fiorentina: "Serve un centrale titolare. Ranieri penalizzato dai suoi atteggiamenti"

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare del momento della difesa della Fiorentina, partendo da Marin Pongracic: "La sua è una storia strana. Era arrivato con tante aspettative e pagato profumatamente, non ha ancora dimostrato il suo valore ancora. Secondo me è un ottimo difensore. Non è al livello di Milenkovic ma è comunque buono per la Fiorentina, non abbiamo ancora visto il Pongracic di Lecce, non so se si è calato al meglio nella nuova realtà.

Sul mercato dietro cercherei un difensore titolare. In questo momento servono calciatori importanti ma non è facile trovarne qualcuno, anche per la situazione di classifica. Bisogna cercare il meglio che c'è, Paratici sta lavorando per questo. Su Pietro Comuzzo dico che ha avuto qualche problema, ma si sta riprendendo e ha ampi margini di miglioramento, così come li ha Pongracic. Comuzzo deve essere un punto di riferimento per la Fiorentina".

Così invece Stovini su Luca Ranieri: "Quando le cose andavano bene era più facile per tutti. Ranieri, con Comuzzo, si è dimostrato un difensore solido. Quest'anno ha pagato il suo carattere e il suo atteggiamento. Delle volte vedendolo in campo mi fa un po' arrabbiare, aveva dei comportamenti sbagliati secondo me".