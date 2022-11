SANTONI A RFV, Mercato? Serve qualcosa in attacco

Il noto giornalista Andrea Santoni ha parlato di Fiorentina e non solo durante Palla al Centro su Radio Firenzeviola: "Bella iniziativa la targa per Ciccio Rialti, è stato importante farlo ed è stata una bellissima cerimonia"

Sulla partita contro il Milan...

"La prossima partita è contro i campioni d'Italia in carica, sono di una categoria superiore ma non nel migliore momento, qui si capirà a che punto è la Fiorentina, il giudizio rimarrà sospeso però perché c'è tutta la seconda parte di campionato. La coppa per ora ha regalato strane sensazioni, adesso ci sono gli spareggi per arrivare agli ottavi, mentre in campionato sono state messe in fila 3 vittorie importanti.

Quanto crede possa influire il mondiale?

"In maniera egoistica ci sarebbe da sperare in un ritorno più anticipato possibile, un mondiale prestigioso però può dare una carica ed un'autostima importante se tornano tutti sani. Io aspetto di capire le condizioni logistiche in questo mondiale".

Sulla rosa...

"Dodò nonostante un inizio deludente sta trovando la sua dimensione, Jovic pure. A centrocampo dopo che è stato cambiato assetto le cose stanno migliorando portando Amrabat a giocatore in una posizione più consona alle sue caratteristiche. Kouame è un giocatore a volte sorprendente ma non garantisce gol, davanti qualcosa dovrà essere fatto perché sono solo 14 le reti segnate. Jovic deve essere riattivato, ci si può fidare di Ancelotti, ha sbagliato all'inizio perché dopo il gol con a Cremonese ha sottovalutato la serie A".