ROSSITTO A RFV, Per Barak il problema è solo mentale

Nel day after dello scialbo pareggio col Lecce, l'ex viola Fabio Rossitto ha parlato a Radio FirenzeViola del momento complicato della Fiorentina: "Le polemiche ci sono e sono normali a Firenze in un club così prestigioso. Poi bisogna però scontrarci con la realtà del campionato: faccio l'esempio dell'Udinese, quest'anno ha una squadra fortissima ed un progetto interessante, sono convinto che arriverà tra le prime. La Fiorentina ha fatto scelte importanti che adesso sembra pagare, poi sta pagando anche il doppio impegno con la Conference League".

Italiano sta fallendo il salto di qualità?

"Non credo che abbia fallito in questa prima parte di stagione. Sicuramente ne potrà uscire solo col lavoro e col gruppo, per un allenatore come lui questa è una prova di fuoco ma da questa esperienza sia utile per crescere".

Come giudica le scelte di mercato? Mandragora e Barak possono dare qualcosa in più?

"Barak l'ho conosciuto ad Udine (come Mandragora), sono entrambi giocatori importanti ma ripeto, non è facile gestire questa maglia quando le cose non sono al top. Hanno perso un po' di sicurezza. Barak ha sempre giocato da mezz'ala e sta giocando più o meno lì, non credo c'entri l'aspetto tattico ma soprattutto quello mentale. Io punterei ancora tanto però su Barak, prima o poi dimostrerà il suo valore, chiaro che prima deve iniziare a girare la squadra".

Come interverrebbe sul mercato?

"Difficile dire quale sia il reparto da rinforzare. La società però saprà bene come mettere la mano a gennaio. Però riporto l'esempio di Kouamé, che doveva andarsene in estate ed adesso è un giocatore fondamentale. Difficile leggere queste situazioni ma non bisogna perdere lucidità in queste scelte e dare il tempo a tutti i giocatori".

Alla luce delle prestazioni in calo, rinnoverebbe il contratto a Bonaventura?

"Non è semplice continuare a performare allo stesso livello col passare degli anni, ha avuto qualche problema fisico e magari è in ritardo per questo. Però è un giocatore con un vissuto importante, tanta esperienza e tanta qualità, io lo terrei".