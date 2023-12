RITORNI A RFV, Sofferenza per Kayo star fuori. Ora...

Ascolta l'audio

Andrea Ritorni a Radio Firenze Viola

Andrea Ritorni, capo scouting della VigoGlobalSport e scopritore di Michael Kayode, è intervenuto oggi a Viola Amore Mio sulle frequenze web di Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole sul numero 33 della Fiorentina, alla luce del ritorno in campo dopo un mese di stop: "E' stata una bella soddisfazione la gara di ieri, sia per Mike che per la squadra. Stare fuori un mese per lui è stata una sofferenza, perché lui è una persona abituata a dare sempre tutto. Ha fatto il massimo per rientrare il prima possibile e tutto ciò è avvenuto anche grazie allo staff medico che lo ha assistito. Ieri ci siamo sentiti prima della partita ed era carico a mille. Infatti quando è entrato ha dato una svolta positiva alla fascia destra e alla squadra. Sicuramente sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina d'ora in poi".

Colpiscono le sue rimesse laterali...

"Sì, ha una grande rimessa. Oggi su giocatori così vengono costruiti degli schemi. Gli allenatori ci lavorano molto su questi aspetti".

Pensa che con la Salernitana potrà tornare dal 1'?

"Mike è sempre un positivo... ma quando si è fatto male vi confesso che aveva preso un bel colpo. Lui però si è messo a disposizione della società e ha recuperato prima del previsto".

Nella vostra scuderia c'è anche Lorenzo Lucchesi, ex Primavera viola e ora alla Ternana...

"Lorenzo sta facendo molto bene, di 2003 mancini come lui non ce ne sono molti a giro. E' arrivato a Terni in una condizione fisica non ottimale ma in silenzio e con sacrificio ha scalato le gerarchie. E' un centrale con tecnica e fisicità e anche in fase difensiva sta risolvendo alcune lacune che aveva".