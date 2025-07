Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: segui Grosseto-Fiorentina con noi!

vedi letture

Ripartono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il ritiro al Viola Park della Fiorentina e il calciomercato in pieno svolgimento!

Si parte come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze”. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?”. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Luciana Magistrato. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” mentre dalle 16 alle 17 toccherà alla coppia Niccolò Santi-Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 visto che poi da Grosseto vi racconteremo l'amichevole tra la Fiorentina e i maremmani

Per ascoltarci CLICCA QUI!