RFV, Cambia il palinsesto: stasera c'è Domenica Viola

Giornata speciale per la Fiorentina e per Radio Firenzeviola che racconta tutto l'avvicinamento alla partita contro il Napoli, il post-gara e per l'occasione stasera cambierà il proprio palinsesto: la trasmissione Domenica Viola condotta da Andrea Bruno Savelli con tanti ospiti e i commenti alla partita, andrà in onda per l'occasione di sabato sera, anticipando così l'appuntamento canonico della domenica. Sul canale 92 del Digitale Terrestre e su Radio Firenzeviola, stasera a partire dalle 21 andrà in onda "Domenica Viola".

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE DIRETTE