Radio FirenzeViola, ripartiamo live dalle 15: segui con noi Fiorentina-Bologna!
Anche oggi, domenica 26 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Dimitri Conti e Anna Dini, che vi terranno compagnia dalle 15:00 alle 17:00. Quando scatterà il prepartita di Fiorentina-Bologna, che seguiremo come con "Se fosse sempre domenica" con in studio Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua, mentre Andrea Giannattasio effettuerà la radiocronaca dal Franchi. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
