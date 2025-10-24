Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: dalle 16:00 "I Tempi Supplementari"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 16:00 arriveranno Alessandro Di Nardo e Lorenzo Dellagiovanpaola con il loro "I Tempi Supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con “Garrisca al vento”. Dalle 19:00 spazio torna "Ganzamente in Viola" fino alle 20:00, quando inizierà il "Brivido Viola", a cura della redazione del Brivido Sportivo, fino alle 20:50. Infine le trasmissioni della giornata saranno chiuse, dalle 21 alle 21:30, da "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
La squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magicodi Luca Calamai
Stefano PrizioIl vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
Lorenzo Di BenedettoLe autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
