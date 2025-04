Radio FirenzeViola in diretta: ultime da Cagliari e le ipotesi sul recupero del match

vedi letture

La giornata calcistica di oggi, lunedì 21 aprile 2025, è stata profondamente segnata dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 del mattino nella sua residenza di Casa Santa Marta in Vaticano. In segno di lutto nazionale, la Lega Seria A ha annunciato il rinvio di tutte le gare in programma per oggi, inclusa la partita tra Cagliari e Fiorentina prevista alle ore 15:00.

Radio FirenzeViola, che aveva programmato una diretta per seguire la partita, ha adattato la sua programmazione per fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione da Cagliari e sulle decisioni delle autorità sportive.