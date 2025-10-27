Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora "Garrisca al Vento"

Prosegue ancora a lungo, fino alle 21, la giornata di Radio FirenzeViola. Fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, alle ore 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio anche Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21.

