Radio FirenzeViola: dal Viola Weekend a Extra Viola, sempre in diretta fino alle 21.30

Anche oggi, sabato 15 novembre 2025, proseguirà fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 18:00 alle 19:00, ancora Ludovico Mauro vi terrà compagnia con il "Viola Weeekend extra large" in compagnia di Lorenzo Della Giovampaola. Dalle 19 alle 20 invece, arriva lo speciale "100 anni di passione viola" per ripercorrere insieme al Museo Fiorentina i 100 anni della Fiorentina. Dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà Andrea Giannattasio in studio, con un approfondimento della giornata viola e "Made in Viola", un focus sui giovani con un'intervista esclusiva ad un tesserato viola. Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 torna Extra Viola, il format in collaborazione tra Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

