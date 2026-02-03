Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora inizia "Extra Viola"
Continua fino alle 21.30 il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso inizia infatti "Extra viola", approfondimento della giornata viola dalle 21 alle 21.30 appunto, in collaborazione con RTV38 condotto da Lorenzo Marucci.
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzionidi Angelo Giorgetti
4 Un mercato così e così: tornano le ali, ma in difesa e a metà campo il decifit di personalità rischia di rimanere tale
Dagli inviatiUlivieri: "Rugani deve riprendere il ritmo partita e dare una mano alla difesa viola che ne ha bisogno"
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
