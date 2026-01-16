Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" con Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Ganzamente in viola", con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 21:00 ecco "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressionidi Luca Calamai
Le più lette
1 Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com