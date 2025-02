Prosegue il palinsesto di Radio Firenzeviola: dalle 12 c'è Viola Amore Mio

Radio Firenzeviola prosegue nelle sue dirette all'indomani della vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà "Archivi Polverosi". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua assieme ad Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. Poi arriva il "Brivido Viola" fino alle 20:30 quando sarà il turno di "Ganzamente in viola". Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

