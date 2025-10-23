Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso "Viola amore mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 14:00 c'è “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Niccolò Ceccarini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 18:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con “Garrisca al vento”. Dalle 18:00 spazio a "Se fosse sempre domenica" condotto da Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Rapid Vienna-Fiorentina con la radiocronaca del nostro inviato in Austria, Tommaso Loreto.

