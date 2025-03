RFV Poesio su Palladino: "Non può essere soddisfatto, la Fiorentina non ha un gioco"

Ernesto Poesio giornalista del Corriere Fiorentino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "La sensazione è che la Fiorentina non abbia un gioco, ci stiamo riducendo al lancio lungo su Kean. Questo tipo di gioco quando subisci gol e vai in svantaggio non va più bene devi renderlo più propositivo sennò ti schiacci troppo".

Dove è la società in questo momento?

"Dopo il buon mercato da parte della società di gennaio nessuno si aspettava di ritrovarsi a questo punto, ed il fatto di dire "voi non siete al Viola Park non potete capire " è un modo per difendersi. A Firenze i tifosi stanno aiutando la società nonostante tutto e non è una cosa scontata, il Bologna con una squadra nettamente inferiore ha 5 punti in più di te".

Che ne pensa della partita contro il Napoli?

"Palladino non può dire di essere soddisfatto dopo la partita con il Napoli, è vero che c'è stata una reazione ma il primo tempo la Fiorentina non è stata in campo. Nel primo tempo hai fatto 1 fallo, vuol dire che eri troppo morbido, se il primo tempo finiva 3-0 i partenopei non rubavano niente a nessuno, ricordiamo che il Napoli aveva molte assenze e veniva da 4 pareggi consecutivi . Sotto 2 reti non puoi cambiare 2 difensori almeno che non ci siano problemi fisici. Abbiamo iniziato a giocare dopo il 2-0 quando non avevamo più niente da perdere, non ricordo altre palle gol oltre alla rete di Gudmundsson".



Giovedì la Fiorentina deve assolutamente vincere, cosa ne pensa?

"La Fiorentina ha una qualità superiore, deve mettere paura ai greci e andare a segnare, non deve sicuramente andarci di rimessa, deve fare la partita. I viola hanno tutto per ribaltarla e sono nettamente superiori, dovremmo cercare di segnare subito, il pressing dovrà essere costante".

