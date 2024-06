POESIO A RFV, Non vorrei Icardi. Prenderei Raspadori

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", ha parlato il noto giornalista e tifoso viola Ernesto Poesio.

Come traduce la parola ambizione in chiave Fiorentina?

"Con il mercato, può essere una parola bella come una parola vuota. Devi poi far seguire con i fatti e vedremo su ce basi nascerà la nuova Fiorentina. vedremo quanti soldi ci saranno nel mercato. Le valutazioni devono comprendere aspetto tecnico ed economico, non sarà una passeggiata per la Fiorentina".

Un centravanti che potrebbe fare al caso della Fiorentina? Icardi lo accoglierebbe volentiri?

"Non mi piace Icardi, vorrei un giovane forte e di prospettiva che possa assicurare una buona dose di gol. Quello che è mancato a Italiano è il non aver risolto la cessione di Vlahovic. Adesso con il nuovo allenatore si deve prendere un attaccante stabile per costruire un gioco offensivo. Circolano nomi come Pinamonti e Hristovic, vorrei un attaccante in Serie A che arrivi da squadre che sono arrivate sopra la Fiorentina. Mi piacerebbe uno come Raspadori".

La società è stata convincente in conferenza stampa?

"Questi periodi succedono in tutte le squadre, fino a che non succede giustamente le società vanno avanti. Non credo che questo sia il momento di vendere da parte della società. Quello che ho visto è stata un'atmosfera abbastanza dimessa, anche con la presentazione di Palladino non c'era l'atmosfera dei giorni migliori".

