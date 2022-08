PIZZIGONI A RFV, Cosa mi ha detto De Zerbi su Dodo

Carlo Pizzigoni, esperto di calcio sudamericano, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, soffermandosi in particolare su Dodo: "Per Dodo essere allenato da De Zerbi è stato un grande vantaggio. Ho parlato anche con De Zerbi, mi ha detto che il ragazzo era molto contento di venire a Firenze e questo si è visto fin dai suoi primi giorni in viola. Dodo è un ottimo acquisto: è un terzino moderno, di spinta. Odriozola ha fatto bene, ma il brasiliano lo ritengo superiore, anche a livello internazionale. Cosa ha effettivamente in più di Odriozola? Lo spagnolo ha avuto troppi alti e bassi e pecca nella continuità. Dodo ha più qualità e capacità di venire dentro al campo e scambiare con i compagni. Poi esprime più gioia nel gioco, coinvolge il pubblico e credo che farà bene. Ne sento troppo poco parlare. Ha la gioia di giocare e attaccare. Ama il calcio".

Su Italiano: "Farà una grande carriera, ha costruito un grande gruppo. Ha riportato la Fiorentina dove merita di stare e credo ci siano le basi per fare ancora di più".

Cabral rischia di essere oscurato da Jovic?

“Jovic è una grande intuizione. Al Real non ha fatto bene ma sa giocare a calcio. È un centravanti completo. Cabral poi deve avere al fianco un cambio all’altezza. Jovic è superiore, certo, ma Cabral ha grande potenzialità: penso possano giocare insieme, almeno in porzioni di partita".

In sudamerica potrebbe esserci una mezzala che farebbe al caso della Fiorentina?

“Parto dicendo che mi dispiace per Lo Celso, era perfetto per Italiano. Ci sono tante opzioni in Sudamerica: ad oggi andrei su un 2004 del Vasco, che si chiama Andrei Santos. Avrebbe le caratteristiche giuste, e poi non sentirebbe tanto la pressione visto gli ambienti in cui è abituato a giocare".