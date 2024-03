PISTOCCHI A RFV, Italiano bravo ma deve ancora migliorare

FirenzeViola.it

Maurizio Pistocchi a Radio FirenzeViola

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, si è espresso su Radio FirenzeViola, a proposito di alcuni temi attuali in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “I viola hanno tre punti in più della scorsa stagione ma i punti buttati ormai iniziano ad essere tanti. Questa squadra deve maturare e crescere sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ricordiamoci però che la Fiorentina ha sempre un rendimento in crescita, vedi l'anno scorso dove ha raggiunto due finali.

In alcune partite Italiano, come contro la Roma, ha fatto dei cambi all'ultimo minuto che poi non ti hanno fatto portare a casa un buon risultato. Io quando vedo giocare la Fiorentina vedo una squadra che sa di giocare a calcio, nel nostro campionato, invece, ci sono tante formazioni che giocano senza idee. Italiano è un bravo allenatore che deve ancora migliorare in certi aspetti.